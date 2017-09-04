Принц Уильям и Кейт Миддлтон станут родителями в третий раз

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Пресс-релиз опубликован в понедельник, 4 сентября, на странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

Как отмечается в сообщении, королева Великобритании Елизавета II и члены обеих семей рады за пару.

Герцогиня Кембриджская Кейт, как и в две предыдущие беременности, страдает от токсикоза. В этой связи она не сможет посетить запланированные мероприятия и останется во дворце.

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У Уильяма и Кейт уже есть двое детей. Принцесса Шарлотта Кембриджская родилась в мае 2015 года, ей сейчас два года. Принцу Джорджу Кембриджскому сейчас четыре, он появился на свет в июле 2013-го.

В 2013 году в британский закон о престолонаследовании были внесены поправки, согласно которым мальчики более не имеют преимущества перед девочками. Поэтому рождение дочери у Кейт отодвинуло на одну ступень от короны принца Гарри, младшего брата Уильяма. Порядок наследования трона никак не изменится при рождении у пары еще одного ребенка.