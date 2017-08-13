СМИ сообщили о подготовке передачи английского престола принцу Чарльзу

Королева Елизавета II намерена через четыре года отречься от престола в пользу своего старшего сына принца Чарльза. Об этом со ссылкой на источник в королевской семье сообщила газета The Mirror.

По информации издания, подготовка документов для передачи трона уже началась.

Daily Mail со ссылкой на высокопоставленных придворных также сообщает, что королева планирует отречься от престола в 95-летнем возрасте. В качестве преемника также называется ее старший сын. «Ее величество принимает во внимание свой возраст и хочет быть уверенной, что когда придет время для этого, передача короны пройдет беспроблемно», — заявил один из источников издания.

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Елизавета II взошла на престол в 1953 году. На сегодняшний день она является самым долгоправящим монархом Европы.

В 2014 году король Испании Хуан Карлос I, которому на тот момент было 77 лет, отказался от трона в пользу своего сына Филлипе. Годом ранее аналогичное решение приняла королева Нидерландов Беатрикс. Ее наследником стал старший сын Уиллем-Александр.

Предыдущим английским монархом, отрекшимся от престола, был дядя нынешней королевы Эдуард VIII. Он отказался от трона для себя и своих потомков в 1936 году ради женитьбы на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.