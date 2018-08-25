Собчак прикрыла гениталии книжкой о Гитлере и разъярила подписчиков

Журналист и политик Ксения Собчак разместила в Instagram обнаженную фотографию, на которой она прикрыла гениталии книгой «Некто Гитлер. Политика преступления» Себастьяна Хафнера. Телеведущая поинтересовалась, что читают этим летом ее подписчики, однако вместо обсуждения литературы пользователи Instagram принялись критиковать ее за распущенность.

Часть подписчиков похвалила Собчак за смелость и выбор книги. Однако большинство комментаторов остались недовольны идеей фотографии. «Ксения зачем вы выкладываете такие фото?» — призвал ее к ответу пользователь с ником dan.pisarev.

Фото опубликовано @xenia_sobchak

Некоторые сочли, что фотография демонстрирует неуважение Собчак по отношению к людям, которые отдали за нее голоса на выборах президента России. «Пусть читает, что хочет и как хочет, но существует элементарное приличие», — считает orkopulosvetlana. «Не публикуй то, что тебя может опорочить!» — советует женщина Собчак.

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Кое-кто предположил, что следующим этапом для Собчак станут снимки на шпагате подобно тем, что публикует в Instagram Анастасия Волочкова.

Часть подписчиков усомнились в том, что на фото именно Собчак. Тогда ее поклонники посоветовали сравнить снимок с почти аналогичной записью 2016 года. Тогда Собчак читала «Генеалогию морали» Фридриха Ницше и лежа сфотографировала книгу на фоне своего тела в купальнике.

Фото: профиль Ксении Собчак в Instagram

В конце июня дизайнер Мишаня Мишина, вручавшая приз во время премии журнала FB, которую вела Собчак, подтвердила слухи о беременности телеведущей, которые распространились в мае. Собчак замужем за актером Максимом Виторганом. Они воспитывают полуторагодовалого сына Платона.

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