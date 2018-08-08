Суд наказал журналистку за свастику на историческом фото

Журналистка и правозащитница Оюмаа Донгак заплатит штраф в размере тысячи рублей за публикацию в 2015 году исторической фотографии со свастикой. Об этом Донгак написала на своей странице в Facebook.

«Признали меня виновной. Штраф тыща(», — написала она.

О возбуждении административного дела в отношении журналистки стало известно во вторник, 7 августа. Ей вменялась пропаганда нацизма (20.3 КоАП) из-за архивного фото времен Второй мировой войны, на котором изображены молодые девушки с флагами Третьего рейха в руках. Донгак опубликовала его на своей странице во «ВКонтакте» 11 мая 2015 года. Этот снимок журналист Артур Соломонов использовал для иллюстрации интервью с немкой Норой Насс о становлении гитлеровской диктатуры в Германии.

Оюмаа Донгак занимается журналистикой, общественной и политической деятельностью, занималась проблемами бездомных сирот республики. Во время президентских выборов она возглавляла в Туве штаб Ксении Собчак. Активно критикует председателя правительства республики Тува Шолбана Кара-оола.

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