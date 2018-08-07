Журналистка пойдет под суд за историческую фотографию со свастикой

Журналистка и правозащитница Оюмаа Донгак была задержана тувинскими полицейскими из-за публикации исторической фотографии, на которой изображена свастика. Об этом она сообщила в Facebook.

Донгак доставили в городской суд. Ей вменяют пропаганду нацизма (20.3 КоАП). Ей грозит до 15 суток ареста за архивное фото времен Второй мировой войны, на котором изображены молодые девушки с флагами Третьего рейха в руках. Она опубликовала его на своей странице во «ВКонтакте» 11 мая 2015 года. Этот снимок журналист Артур Соломонов использовал для иллюстрации интервью с немкой Норой Насс о становлении гитлеровской диктатуры в Германии.

Правозащитница отметила, что полицейские обманом доставили ее в отделение, сказав, что депутат от КПРФ Роман Тамоев написал на нее заявление из-за якобы фальшивого диплома об образовании. «На самом деле оказалось, это второстепенно, даже времени не уделили на его донос», — добавила она.

Оюмаа Донгак занимается журналистикой, общественной и политической деятельностью, занималась проблемами бездомных сирот республики. Во время президентских выборов она возглавляла в Туве штаб Ксении Собчак. Активно критикует председателя правительства республики Тува Шолбана Кара-оола.

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