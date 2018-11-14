Названы районы Москвы с самым дешевым съемным жильем

В старых границах Москвы (без учета присоединенных территорий) самые доступные для арендаторов квартиры сдаются в районе Солнцево, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленные редакции «Ленты.ру».

По данным аналитиков, средняя ставка аренды жилья в Солнцево составляет 23,6 тысячи рублей в месяц. На втором месте по уровню доступности съемных «квадратов» — Ярославский район, где с арендаторов просят 24 тысячи рублей в месяц. Третья позиция досталась Молжаниновскому району (25,5 тысячи/месяц).

В пятерку также попали Бескудниковский район и Бирюлево Западное с усредненной стоимостью найма в 26,2 тысячи рублей и 28 тысячи рублей соответственно.

Материалы по теме Восстание квартир Почему аренда жилья в России опять дорожает

Наиболее дорогостоящим для арендаторов признан Арбат: в этом районе средняя стоимость найма квартир составляет 144 тысячи рублей в месяц. На втором месте — Хамовники, где среднестатистическая арендная ставка равна 102 тысячам рублей. За ним следует Пресненский район со средней ценой в 99 тысяч рублей за квартиру в месяц.

Специалисты «ИНКОМ» также выделили основные группы нанимателей самого бюджетного жилья: 60 процентов — это приезжающие в Москву на целевые заработки, 30 процентов — те, кто планирует делать карьеру и осесть в столице, по пять процентов приходится на студентов и на москвичей, которые сдают свои квартиры и арендуют более дешевые объекты.

Ранее были названы лучшие для арендаторов жилья регионы России. Список возглавили Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Санкт-Петербург, где более половины семей могут без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя должный уровень жизни.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!