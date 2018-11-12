Названы лучшие для арендаторов жилья регионы России

Доступность аренды для семей с детьми в России пока остается не очень высокой, при этом на севере страны ситуация лучше, чем в южных регионах, свидетельствует исследование, подготовленное РИА Новости.

Аналитики агентства составили рейтинг, в котором показано, какая доля семей в каждом из регионов может позволить себе арендовать квартиру и при этом осуществлять повседневные траты. Подразумевалось, что семья состоит из двух работающих взрослых и двух детей и проживает в съемной двухкомнатной квартире. Из семейного бюджета, оставшегося после вычета прожиточных минимумов взрослых и детей, 70 процентов уходит на аренду жилья, 30 процентов — на прочие расходы. Арендные ставки и прожиточные минимумы за 2018 год использованы для каждого региона свои.

Выяснилось, что лишь в трех регионах — Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и Санкт-Петербурге — более половины семей могут без особых трудностей арендовать двухкомнатную квартиру, сохраняя должный уровень жизни. В Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Иркутской областях и Чукотском автономном округе более 45 процентов семей могут спокойно снимать жилье, не отказывая себе во всем.

«В лидерах в основном северные регионы. В целом, там зачастую относительно высокие зарплаты, а объем жилого фонда достаточно велик», — поясняют эксперты РИА Новости.

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Помимо восьми упомянутых регионов еще в 25 субъектах показатель доступности арендного жилья находится на уровне выше среднего по стране (36 процентов).

Наименее доступным для граждан признано съемное жилье в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Крыму и Севастополе — там арендовать жилье и осуществлять повседневные траты могут менее 20 процентов семей с детьми. Плохая ситуация с арендой также наблюдается в Карачаево-Черкессии, Туве, Псковской и Ивановской областях.

В целом исследователи пришли к выводу, что острота квартирного вопроса в России постепенно уменьшается: более 85 процентов семей имеют собственное жилье и проживают в нем. С 2006 года примерно шесть миллионов домохозяйств смогли улучшить свои жилищные условия при помощи банковских займов.

Ранее, в конце октября, были названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья. Самые низкие ставки зафиксированы в таких локациях «старой» Москвы, как Зеленоград, Молжаниновский и Северный районы. В Новой Москве дешевле всего съемные квартиры стоят в Троицком автономном округе.

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