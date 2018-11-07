Раскрыта стоимость самой дешевой комнаты Москвы

Самая дешевая комната в Москве выставлена в аренду за семь тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков «Миэль-Аренда», поступившие в среду, 7 ноября, в редакцию «Ленты.ру».

В таком бюджете можно снять 20-метровую комнату в «трешке» рядом с метро «Ленинский проспект», уточняют риелторы. Две остальные комнаты в квартире также заняты арендаторами.

Самый дорогой вариант, по статистике компании, выставлен в аренду за 27 тысяч рублей в месяц. Это комната в четырехкомнатной квартире у метро «Кропоткинская». Общая площадь квартиры — 100 квадратных метров, в помещениях недавно сделан современный ремонт, вся мебель и техника новые.

Доля комнат в общем объеме арендного московского жилья составляет порядка шести процентов, подсчитали риелторы.

«Аренда комнаты — процесс крайне непростой, так как важно, чтобы арендатору подошли не только стены и интерьер, но и соседи, — прокомментировала ситуацию на рынке Мария Жукова, управляющий директор компании «Миэль-Аренда». — У арендодателей также повышенные требования к арендаторам комнат, так как зачастую они сами проживают в этой же квартире. Кому-то важно в качестве арендатора видеть непременно девушку, кому-то мужчину. Можно также встретить и более специфические запросы — например, арендатор должен быть обязательно врачом, плотником или сотрудником полиции».

Ранее аналитики портала «Мир Квартир» составили рейтинг районов Москвы по стоимости аренды квартир. По их данным, самое дешевое жилье сдается в Зеленограде, Молжаниновском и Северном районах столицы, а также в Новой Москве. Ставки аренды в этих локациях находятся в пределах от 22,8 до 28,6 тысячи рублей в месяц.

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