Типовое жилье в Москве предложили арендовать за 100 тысяч рублей в месяц

Средняя ставка аренды жилья в одном из районов центра Москвы составила в октябре 2018 года 103 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют материалы портала «Мир квартир», поступившие в понедельник, 29 октября, в редакцию «Ленты.ру».

Элитные квартиры в статистику не вошли, отмечается в пояснении к исследованию. Таким образом, показатель в 103 тысячи рублей за квартиру в месяц характеризует цены на съемное жилье в обычных типовых домах Центрального административного округа (ЦАО) столицы.

Самая высокая средняя ставка аренды жилья среди всех районов ЦАО — 117,8 тысячи рублей в месяц — зафиксирована в Хамовниках, отмечают аналитики «Мира квартир». Второе и третье места заняли Арбат и Тверской район с показателями в 114,9 и 114 тысяч рублей в месяц соответственно.

Четвертая строчка рейтинга досталась Пресненскому району, где аренда среднестатистической квартиры обойдется в 109,2 тысячи рублей в месяц. На пятом месте оказалась Якиманка с показателем в 106,3 тысячи рублей за квартиру в месяц.

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«Если в среднем по Москве арендные ставки к осени увеличились на 1,1 процента, то в центральных районах рост составил 2,9 процента, — прокомментировал ситуацию на рынке Павел Луценко, генеральный директор «Мир Квартир». — Спрос на квартиры в центре активизировался (...) нередки стали случаи, когда собственник в процессе сдачи решает подкорректировать цену в сторону

повышения».

В начале октября 2018-го аналитики консалтинговой компании Savills рассчитали средневзвешенную ставку аренды 100 самых дорогих съемных квартир Москвы. Показатель составил 25,7 тысячи долларов (1,7 миллиона рублей) в месяц. «Если рассматривать изменение ценовой структуры топ-100 самых дорогих квартир в аренду в целом за последний год (...) существенно снизилось количество лотов по цене до 15 тысяч долларов за объект в месяц, в то время как доли лотов в бюджетах от 15 тысяч до 20 тысяч и от 20 тысяч до 25 тысяч увеличились на девять и восемь процентов соответственно», — отметили в Savills.

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