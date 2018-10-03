Месяц проживания в доме на Рублевке оценили в миллион рублей

Ставки аренды самого дорогого и самого дешевого особняков в районе Рублево-Успенского шоссе различаются более чем в 17 раз, свидетельствуют материалы агентства «МИЭЛЬ-Аренда», предоставленные редакции «Ленты.ру» в среду, 3 октября.

Максимум составляет 1,19 миллиона рублей — по такой цене сдается объект общей площадью 550 квадратных метров в девяти километрах от МКАД. В доме есть термальный центр с бассейном. По минимальной для Рублевке стоимости — 70 тысяч рублей в месяц — предлагается 270-метровый кирпичный дом в 29 километрах от Москвы.

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«Диапазон цен на коттеджи в аренду на Рублево-Успенском шоссе достаточно велик», — подчеркивают аналитики.

При этом по цене от миллиона рублей в месяц на Рублевке сдаются всего два объекта. Помимо вышеописанного, это трехуровневый особняк площадью 650 квадратных метров в 14 километрах от Московской кольцевой. Ставка аренды дома составляет 1,14 миллиона рублей/месяц.

В начале сентября текущего года аналитики сообщили о заметном падении стоимости продажи загородных домовладений Рублевки. По их данным, объекты, расположенные вдоль Рублево-Успенского и Ильинского шоссе, за год подешевели на восемь процентов. В среднем дом в самой престижной зоне Подмосковья сейчас стоит 46 миллионов рублей.

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