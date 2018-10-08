Раскрыта стоимость аренды самых дорогих квартир Москвы

Cредневзвешенная ставка аренды 100 самых дорогих съемных квартир российской столицы к концу сентября 2018 года достигла 25,7 тысячи долларов (1,7 миллиона рублей) в месяц. Об этом говорится в материалах консалтинговой компании Savills, поступивших в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 8 октября.

За третий квартал ставка найма ультрадорогого московского жилья увеличилась на два процента, а за последние 12 месяцев — более чем на семь процентов.

«Если рассматривать изменение ценовой структуры топ-100 самых дорогих квартир в аренду в целом за последний год, мы наблюдаем тенденцию выхода на рынок более дорогих лотов: существенно снизилось количество лотов по цене до 15 тысяч долларов за объект в месяц, в то время как доли лотов в бюджетах от 15 тысяч до 20 тысяч и от 20 тысяч до 25 тысяч увеличились на девять и восемь процентов соответственно», — отмечают аналитики Savills.

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Самых высокобюджетных квартир, сдаваемых в аренду по ставке от 45 тысяч долларов в месяц, за год в Москве стало больше на четыре процента.

Наибольшее число квартир из «золотой сотни» традиционно приходится на локацию Арбат — «Кропоткинская» (36 объектов), свидетельствуют предоставленные материалы. Кроме того, значительное число дорогих лотов предлагается в Тверском районе (14 объектов), а также в районах Кунцево и Краснопресненском (12 и девять объектов соответственно).

В конце сентября текущего года эксперты заявили о невозможности роста ставок аренды жилья в Москве: по их мнению, увеличение стоимости найма неизбежно повлечет за собой отток квартиросъемщиков из города. Пока спрос на съемную столичную недвижимость стабилен, а в сегменте самых низкобюджетных квартир на 20 процентов выше, чем их число в экспозиции.

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