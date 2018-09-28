Названа средняя стоимость аренды девятикомнатных квартир в Москве

Ставки аренды девятикомнатных квартир в российской столице колеблются от 600 до 800 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют материалы компании «Миэль-Аренда» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Восьмикомнатные квартиры сдаются значительно дешевле, отмечают в компании — от 330 до 400 тысяч рублей в месяц. Аренда семикомнатных квартир в Москве обходится в среднем от 200 тысяч до 2,8 миллиона рублей в месяц, шестикомнатных — от 290 тысяч до миллиона рублей в месяц.

Максимальная ставка аренды многокомнатной московской квартиры, по данным «Миэль-Аренда», превысила в сентябре 2018-го 3,5 миллиона рублей в месяц. В таком бюджете предлагается снять 293-метровую квартиру из пяти комнат. Объект полностью занимает первый этаж дома в районе «Золотой мили».

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Доля спроса на квартиры от четырех комнат и выше в общем объеме не превышает одного процента, отмечают в компании, тогда как на долю предложения такого жилья приходится уже 14 процентов.

Ранее аналитики компании Savills исследовали средние бюджеты предложения элитного жилья в аренду по районам Москвы. По их данным, самые высокие средние ставки зафиксированы в районе Арбата и станции метро «Кропоткинская». Показатель находится на уровне 400 тысяч рублей в месяц.

В топ дорогих локаций вошли Краснопресненский район, окрестности Тверской улицы и Кремля, а также Патриаршие пруды. Средние ставки аренды в этих районах находятся в пределах 310-330 тысяч рублей в месяц.

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