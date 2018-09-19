Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы

Самый дорогой объект жилой недвижимости из числа экспонируемых в Москве в сентябре 2018-го продается за 6,9 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют материалы компании Knight Frank, поступившие в среду, 19 сентября в редакцию «Ленты.ру».

В такую сумму оценен пятиуровневый пентхаус в одном из элитных жилых комплексов в престижном столичном районе Хамовники. Площадь квартиры составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Помимо традиционных для высококлассной недвижимости жилых помещений объект располагает собственным тиром, оборудованным для стрельбы из любого вида оружия, а также частной винодельней с дегустационным залом и сигарной комнатой.

«Четвертый уровень пентхауса накрыт стеклянным куполом, под которым расположен бассейн длиной 23 метра и глубиной до 2,6 метра. Оборудование наполняет бассейн как пресной, так и морской водой, качество которой подходит для обитания морских рыб», — говорится в материалах Knight Frank.

По данным аналитиков компании, в 2017-м ценовое первенство досталось двухуровневым апартаментам площадью 1,3 тысячи квадратных метров в гостинице Four Seasons, расположенной рядом с Кремлем. Стоимость объекта составляла 4,3 миллиарда рублей.

Ранее в сентябре аналитики компании Savills представили данные по районам Москвы с самой высокой стоимостью арендного жилья. Больше всего дорогих квартир сдается в локациях Арбат — Кропоткинская, Тверская — Кремль, на Ленинградском и Ленинском проспектах, а также в окрестностях Лубянки, Китай-города и в Краснопресненском районе.