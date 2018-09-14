Дом
 
Последние новости
РПЦ предупредила о кровопролитии в случае автокефалии УПЦ
Верзилов очнулся
Россия проигнорирует требования США об инспекциях по химоружию
Сотрудник «Барселоны» получил миллионы за невыполненное обещание о Неймаре
Монеточка пришла на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
Россия назвала дезинформацией данные о связях Боширова и Петрова со спецслужбами
Доказана опасность ночной работы для здоровья
Китай бросил все силы на торговую войну
Фото «невидимого» автомобиля озадачило пользователей сети
Новости партнеров

Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья

Перейти в «Мою Ленту»

В первом полугодии 2018 года более четверти сделок с высокобюджетным жильем в Москве заключены с привлечением ипотеки. Об этом свидетельствуют данные материалов портала Urbanus.ru (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

«Из 1163 сделок с дорогим жильем, зарегистрированных по договорам долевого участия (ДДУ) в первом полугодии 2018 года,
319 (27,7 процента) имеют ипотечную составляющую, — отмечается в материалах исследования. — При этом в премиальном сегменте средний расчетный бюджет объекта, покупаемого в кредит, составляет почти 32 миллиона рублей. Для элитной недвижимости данный показатель достигает около 72 миллионов рублей».

Аналитики отмечают, что средний бюджет покупок на собственные средства в сегменте дорогого жилья не превышает 54 миллионов рублей. «Ипотека оформлялась на квартиры с бюджетом в 200, 300 и 350 миллионов рублей», — подчеркивают эксперты Urbanus.ru.

В категории элитных лотов спрос на банковские кредиты за полугодие оказался трехкратным — с 21 до 60 ДДУ. В премиальном сегменте прирост составил порядка 15 процентов.

Ранее в сентябре эксперты консалтинговой компанией Knight Frank раскрыли данные аналитического отчета «Богатство» (Wealth Report), согласно которому за год к осени 2018-го средняя цена квадратного метра элитного жилья в 20 крупнейших мегаполисах мира увеличилась на 4 процента, тогда как еще в декабре 2017-го годовой рост доходил до 6 процентов. В Москве цены на рынке дорогой недвижимости в долларовом эквиваленте выросли на 2 процента.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Получить ипотеку станет сложнее
В Москве нашли квартиры с сауной в спальне и унитазом для котов
Правительство обеспокоилось ростом ипотечных ставок
Самый дорогой пентхаус Москвы оценили в миллиард рублей
Другие материалы рубрики
Дом00:05Сегодня

Съем без правил

Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
17:2314 сентября

Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры Москвы

16:0413 сентября

Эрмитаж начнут строить в Москве в 2019 году

14:5814 сентября

Роскошную «трешку» Джуны на Арбате оккупировали мигранты

Дом00:0512 сентября

Ноль без палочки

Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
00:5914 сентября

Рынку жилья предрекли скорый обвал цен

11:1713 сентября

Цены на жилье в Новой Москве перешагнули очередную психологическую отметку

11:5314 сентября

Получить ипотеку станет сложнее

Дом00:02 7 сентября

Тесный контакт

Почему москвичи не хотят жить в многокомнатных квартирах
17:1813 сентября

Петросяну удалось проникнуть в занимаемую Степаненко квартиру

06:5513 сентября

Елена Яковлева рассказала о своей квартирной фобии

08:5614 сентября

Москвичи скупили тысячи объектов недвижимости за МКАД из-за погоды

Россия
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
Российский регион объявил тендер на «фабрику троллей»
Представитель РПЦ назвал крест заменой документам
Определено главное препятствие для счастья россиян
«Мне тяжело ходить, а доктор советует йогу»
Россиянка год пытается доказать, что умирает. Но ее лечат обычными витаминами
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Мизулина назвала возможную причину уничтожения человечества
Все материалы
Мир
«Шпиль поехали посмотреть»
 
Во Франции водитель въехал в толпу с криком «Аллаху акбар»
В США учительницу обвинили в совращении 14-летней школьницы
«Отравители» Скрипалей пропали после интервью Симоньян
Далай-лама выступил за Европу для европейцев
200 тонн парафина загорелись и попали на видео
«Тогда решили завершить это дело»
Зачем «отравители» Скрипалей поехали в Великобританию
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Украинский катер в Азовском море перехватили российские пограничники
Азербайджан отрепетирует уничтожение армян в Карабахе
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Раскрыто значение России для обороноспособности Украины
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
Банк России пообещал защитить доллары россиян
Депутат Валерий Гартунг назвал отзыв лицензии банка «Югра» ошибкой ЦБ
Банк России поддержал рубль
Все материалы
Силовые структуры
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Двух сестер Хачатурян признали вменяемыми
Россиянин на спор прострелил себе ногу
Над строителем Алабяно-Балтийского тоннеля нависла угроза экстрадиции в Россию
В Петербурге объявился охотящийся на проституток подражатель Синей Бороды
Все материалы
Наука и техника
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Выявлен простой способ прожить дольше
Названы препятствующие старению мозга продукты
Россия окончательно перестала зависеть от двигателей Украины
В России рассказали о разрастании дыры в обшивке «Союза»
Все материалы
Спорт
«Могу драться где угодно»
44-летний боец судится с UFC. Он приехал в Москву, чтобы вырубить россиянина
Российский теннисист раскритиковал в одиночку кричавшего «Россия!» болельщика
Сотрудник «Барселоны» получил миллионы за невыполненное обещание о Неймаре
«Плевать я хотел, что за звезда передо мной»
Наказавшего Серену Уильямс судью продолжают травить. Но он не сексист
На главную цель «Барселоны» повесили 75-миллионный ценник
Описан худший момент Месси в сборной Аргентины
Сборная Аргентины по футболу попалась на контрабанде
Все материалы
Культура
Эй, Арнольд
Кино недели: «Хищник» без Шварца, вестерн без героев, Кассель без Беллуччи
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Накрыли поляну
Названы три главные русские книги года. Почему их нужно прочесть?
Элджей отменил концерт в Дагестане
Названа причина смерти Михаила Асафова
Джамшут из ситкома «Наша Russia» стал бомжом и сделал ремонт приютившей его даме
Угрожавшего расправой из-за концертов Крида дагестанца задержали
Все материалы
Интернет и СМИ
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире
Найден способ взломать любой компьютер в мире
Честный ответ школьника в домашнем задании покорил пользователей сети
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова
Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных
Все материалы
Ценности
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
У модели начались роды прямо во время показа
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Ким Кардашьян разделась вслед за Пэрис Хилтон и опозорилась
Все материалы
Путешествия
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Названа самая популярная примета российских туристов
Раскрыт секрет отельных мини-баров
Названа причина загадочной смерти туристов в Египте
SpaceX выбрала первого космического туриста
Все материалы
Из жизни
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь
«Рыбий педикюр» лишил австралийку всех пальцев на ноге
Пекарь полюбил сладкое и дожил до ста лет
Мошенник имитировал синдром Дауна ради прикосновений сиделок
Дочери миллиардера понадобились слуги для «комфортной» студенческой жизни
Обезображенному охотнику пересадили новое лицо
Все материалы
Портсигар в руле
Забытые технологии: опция для автомобилей, делавшая курение за рулем чуть менее опасным
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
Самый доступный Mercedes-AMG: первые изображения
Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
Все материалы
Дом
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры Москвы
Роскошную «трешку» Джуны на Арбате оккупировали мигранты
Рынку жилья предрекли скорый обвал цен
Получить ипотеку станет сложнее
Все материалы