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В Москве нашли квартиры с сауной в спальне и унитазом для котов

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Аналитики вторичного рынка московской недвижимости составили рейтинг квартир стоимостью до 10 миллионов рублей, располагающих оригинальными усовершенствованиями. Об этом сообщается в материалах ЦИАН, поступивших во вторник, 11 сентября, в редакцию «Ленты.ру».

Первое место рейтинга досталось квартире с сауной, которая организована прямо в спальне. «Двушка» площадью 50,7 квадратного метра выставлена на продажу за 8,79 миллиона рублей. Жилье находится рядом со станциями метро «Варшавская» и «Нахимовский проспект».

На втором месте оказалась двухкомнатная квартира в районе Кунцево. Жилье расположено на первом этаже, под полом в кухне организован погреб для хранения продуктов. Стоимость квартиры — 8,45 миллиона рублей. Третью строчку заняли апартаменты в современном ЖК у станции метро «Беляево». «Расположена во внутреннем дворе, имеется уютное патио (терраса, с зеленым газоном), для семейных и дружеских встреч на свежем воздухе», — говорится в описании объекта. В материалах ЦИАН отмечается, что с патио открывается «не самый приятный вид на парковку».

В десятку оригинальных предложений вторичного рынка вошли также однокомнатная квартира с хранилищем на 47 бутылок вина, «однушка» с оборудованным в ванной комнате хаммамом, трехкомнатное жилье с дровяным камином на кухне, двухуровневый лофт, комната в коммуналке с отдельным входом, апартаменты с террасой с видом на березовую рощу, а также квартира, специально приспособленная для комфорта домашних питомцев. «Для представителей семейства кошачьих или собак небольших пород здесь оборудован автоматический лоток — самосмывающийся унитаз для животных», — отмечается в материалах компании.

Летом 2018-го специалисты одной из столичных риелторских компаний сообщили о том, что в пятиэтажке по улице Маршала Бирюзова есть квартира, располагающая собственным входом в метро. «Проживать в такой квартире крайне неудобно: приходится вставать с первым поездом, а ложиться спать — с последним составом», — отметили риелторы, уточнив, что впоследствии квартира была переведена в нежилой фонд, а люк, ведущий в метро, забетонирован.

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