Получить ипотеку станет сложнее

Намерение Центробанка ужесточить требования к капиталу банков, выдающих ипотечные кредиты с низким первоначальным взносом, окажет положительное влияние на их кредитоспособность, но увеличит «порог входа» в ипотеку: оформить заем, имея небольшую сумму собственных средств, станет сложнее. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование рейтингового агентства Moody’s.

Стремясь сделать менее выгодной выдачу рискованных ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (от 10 до 20 процентов), с 2018 года Центробанк повысил коэффициент риска при расчете капитала со 100 процентов до 150. На днях банк анонсировал планы увеличить с 2019 года этот коэффициент до 200 процентов, отмечает издание.

По мнению аналитиков Moody’s, такая мера повысит кредитоспособность банков. При этом в наибольшей степени она повлияет на кредиторов с существенной долей ипотеки в портфелях — это «Дельтакредит», «Абсолют-банк», «Центр-инвест», «Транскапиталбанк» и другие.

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Банкиры, в свою очередь, полагают, что очередные ужесточения со стороны ЦБ приведут к снижению доступности ипотеки для населения. В «Дельтакредит» изданию заявили, что банки будут вынуждены либо повысить ставки по кредитам с низким первоначальным взносом, либо установить минимальный взнос на уровне 20 процентов.

Таким образом, «стоимость входа» в ипотеку возрастет примерно на треть, констатировал представитель банка.

Сегодня же стало известно, что представители российских банков из топ-15 по выдаче ипотеки ждут увеличения средних ставок по жилищным кредитам до 10-10,5 процента в течение года. Способствовать их росту будут нестабильность на финансовых рынках и возможное увеличение ключевой ставки Центробанка.

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