Москвичи набрали рекордное количество ипотеки

Объем выданных c января по июль 2018 года жилищных кредитов в Москве вырос на 60 процентов по отношению к аналогичному периоду 2017-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.

Общее количество заключенных договоров купли-продажи жилья за тот же период выросло на 25,6 процента и достигло уровня в 81,5 тысячи, добавила заммэра. При этом число сделок именно по ипотеке выросло в 1,7 раза.

«Значительный рост ипотеки (...) дает импульс не только строительному и банковскому секторам. Вслед за увеличением продаж в новостройках происходит активное освоение столичными предпринимателями пространств в новых районах — торговых, сервисных, развлекательных и иных, ориентированных на новоселов и увеличение качества их жизни», — прокомментировал информагентству последствия рекордного спроса на ипотечном рынке руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин по-своему объяснил причину роста активности россиян на рынке кредитов и займов. По мнению экономиста, причиной стало то, что люди больше не ждут улучшения экономической ситуации. «Значительная часть прироста — это ипотечные кредиты, — сказал Делягин. — Люди во время кризиса не брали кредитов, но, похоже, отчаялись ждать улучшения ситуации. В целом это признак снижения уровня жизни, потому что у нас проявился огромный слой людей, которые без кредита не могут дотянуть до получки даже при наличии регулярной работы».

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