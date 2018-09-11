Россиянам предложили запретить много занимать

Долговую нагрузку россиян предложили ограничить законом — на погашение кредитов граждане должны тратить не более половины семейного дохода. При превышении показателя банкам и микрофинансовым организациям хотят запретить выдавать займы. Соответствующие поправки разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, рассказал «Известиям» его председатель Анатолий Аксаков.

Подготовку изменений в законодательство намерены завершить осенью.

Выбор отметки 50 процентов связан с мировой практикой. «Когда семья отдает до 50 процентов совокупного дохода на уплату процентов по кредитам и займам, она находится в финансовом психологическом равновесии, долг не кажется большим и неподъемным», — отметил гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов.

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Вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев рассказал о рисках инициативы. «Если человек отдает на погашение займа 51-52 процента дохода и банки с МФО откажут ему в выдаче займа, он пойдет к "черным кредиторам"», — пояснил он.

Некоторые страны, добавляет газета, уже ввела подобные ограничения. К примеру, в Литве долговая нагрузка составляет не более 40 процентов от семейного дохода, в Канаде — 42 процентов, в Израиле — 50 процентов.

Как отмечает издание, доля заемщиков с чрезвычайно высокими долгами за последние три года уменьшилась. За первые полгода 2018 года их было 12,5 процента, а за аналогичный период 2015-го — 15,4. В Центробанке пояснили, что снижение произошло за счет ипотеки, а в сегменте необеспеченных займов доля осталась постоянной. На снижение долговой нагрузки населения также повлияли программы рефинансирования, которые позволяют погасить кредит в одном банке, взяв в другом под меньший процент.

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