Долги по зарплате перед россиянами резко выросли

Суммарная задолженность российских работодателей перед работниками по состоянию на 1 августа равняется 3,4 миллиарда рублей, следует из материалов Росстата. Это на 20,9 процента больше, чем месяцем ранее.

21,2 процента общей суммы долга (721 миллиона рублей) приходится на 2017 год, на 2016-й и более давние периоды — 34,6 процента (1,2 миллиарда). Остальное образовалось уже в 2018 году.

В настоящее время долги по зарплате имеются перед 50,4 тысячи человек. 44 процента из них — работники обрабатывающей отрасли, 23 процента — строители, восемь процентов — сотрудники сельскохозяйственных предприятий, шесть процентов — предприятий транспорта и пять процентов — добывающих.

Лидером по невыплате является Дальневосточный федеральный округ — 828 миллионов рублей. За ним следуют Северо-Западный — 708,9 миллиона и Центральный — 611,3 миллиона. Самый маленький долг — в Уральском федеральном округе (68,1 миллиона рублей).

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