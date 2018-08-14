Число желающих жить в долг россиян достигло рекорда

C начала 2018 года россияне подали рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях (МФО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование финансового агрегатора «Юником24».

По сравнению с прошлым годом интерес к микрозаймам вырос на 22 процента, говорится в отчете. За семь месяцев с начала года россияне подали 91,5 миллиона заявок. К концу года, по прогнозам аналитиков, их число вырастет до 155-160 миллионов.

Эксперты ожидают, что из них будут одобрены лишь 25-27 миллионов. Такую динамику объясняют как отказами, так и тем, что многие заемщики оформляют сразу несколько заявок в разных МФО, а также просто подают заявку, чтобы узнать условия на будущее.

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Кроме того, аналитики фиксируют рекордное количество россиян, которые имеют пять и более кредитов. Их доля по итогам первого полугодия выросла до 5,62 процента от общего числа заемщиков. Эксперты констатируют, что россияне постепенно переходят к мультикредитной модели поведения.

Ранее, 2 августа, в Минэкономразвития сообщили, что потребительские кредиты населению растут в два раза быстрее зарплат и сбережений россиян. Кроме того, общая задолженность россиян перед банками выросла на 26 процентов с начала года.

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