Россияне еще больше задолжали банкам

Общая задолженность россиян перед банками выросла на 26 процентов с начала года и достигла 13,49 триллиона рублей. Об этом говорится в расчетах Национального рейтингового агентства (НРА), выводы которого приводят во вторник, 3 июля, «Известия».

По мнению старшего вице-президента Сбербанка Александра Бондаренко, это связано с улучшением экономических настроений в стране.

«Несмотря на санкции, возвращается ощущение стабильности и предсказуемости будущего. Поэтому снова можно много тратить и жить в кредит, как в старые добрые времена», — предположил он.

Кредитование компаний растет медленнее: с января по май корпоративный кредитный портфель увеличился только на 5 процентов и составил 34,14 триллиона рублей.

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