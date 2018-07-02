Банки начали собирать биометрию россиян

Российские банки начали собирать биометрические данные клиентов в рамках реализации проекта по их удаленной идентификации. Об этом «Коммерсанту» рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«В законе сейчас — открытие счетов и вкладов, получение кредитов и переводы. В принципе это наиболее востребованный перечень услуг, который рынок и сами клиенты заявили для того, чтобы иметь возможность получать их удаленно», — сказала она.

В сообщении на сайте регулятора описан механизм удаленного распознавания. Клиент должен лично прийти в банк и пройти идентификацию. На первом этапе для этого будут использоваться его голос и черты лица.

Затем кредитная организация зарегистрирует его в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), откуда биометрические данные будут направлены в Единую биометрическую систему (ЕБС). После этого гражданину достаточно будет из любого места пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои данные при помощи гаджета либо компьютера. При этом обслуживаться человек сможет в любом банке на свой выбор без необходимости заново проходить идентификацию.

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С начала июля удаленно распознавать своих клиентов смогут около 400 банков. Планируется, что к концу 2018 года систему внедрят около 20 процентов российских кредитных организаций, к концу 2019-го — абсолютно все банки.

При этом эксперты, опрошенные «Коммерсантом», указали на недостатки механизма. В первую очередь они связаны с сохранностью личных данных клиентов. Существует риск мошенничества при сдаче биометрических данных. Это позволит злоумышленникам действовать от имени других людей. Кроме того, во многих банках нет необходимого оборудования для проверки подлинности документов.

В качестве решения проблемы банкам предлагается создавать собственные мини-базы биометрических данных. В них можно будет хранить образцы на случай оспаривания клиентом тех или иных операций.

Закон об удаленной идентификации клиентов банков был разработан главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и принят Госдумой в декабре 2017 года.

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