Банки ответили на разрешение блокировать карты россиян

Новый закон о противодействии хищениям с банковских карт не поясняет, какие именно документы должен предоставить банку получатель платежа, чтобы перевод денег не отозвали. Об этом в четверг, 28 июня, заявил директор по мониторингу электронного бизнеса Альфа-банка Алексей Голенищев.

По его словам, пока неизвестно, кто и по каким критериям будет определять состоятельность обоснований получателей. «Под вопросом остается требование уведомлять оператора перевода денежных средств получателя о подозрительной операции для запроса у него обоснования законности получения средств. Кто и как будет определять и регулировать состоятельность таких обоснований?» — сказал представитель банка

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Все кредитные организации, в том числе и Альфа-банк, имеют право блокировать банковские карты в случае подозрения на мошенничество, так как банк является собственником карт, добавил он. Но операции по картам происходят в режиме реального времени. «Их нельзя приостановить на какое-то время, а потом исполнить. Данное изменение к закону может быть применено только к операциям в ДБО (дистанционном банковском обслуживании — прим. «Ленты.ру»)», — отметил Голенищев.

27 июня президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Теперь банкам разрешается без согласия клиента на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты, если у финансовой организации появились подозрения в хищении с них средств.

5 июня закон был принят Госдумой, 20 июня его одобрил Совет Федерации. Он вступит в силу через 90 дней после публикации.

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