Деньги россиян разрешили блокировать

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому российские банки получат право блокировать деньги россиян, если заподозрят их в проведении сомнительных операций. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Согласно ему, банк получит право заморозить перевод или оплату на срок до двух дней, если у кредитной организации возникнут подозрения, что операцию проводит именно владелец счета.

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«Целью законопроекта является закрепление механизма по противодействию несанкционированным переводам денежных средств, не требующего существенных временных и финансовых трудовых затрат», — говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо банковских карт финансовые организации смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и прочие виды электронных платежей. Документ должен помочь россиянам, данные карт которых оказались у злоумышленников. Банки смогут оперативно отреагировать на операции, если сочтут их подозрительными.

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