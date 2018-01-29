Раскрыта афера с фальшивыми банкоматами к ЧМ-2018

Во время чемпионата мира по футболу в России злоумышленники могут установить в городах проведения матчей фальшивые банкоматы. Об этом в понедельник, 29 января, пишет газета «Коммерсантъ».

ЦБ опубликовал для россиян и банков рекомендации «в части мер предосторожности во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года». Но они учитывают не все риски, указывают собеседники издания в правоохранительных органах. По их словам, проблемой может стать установка фиктивных банкоматов во время массового наплыва туристов, незнакомых с местными банками. «Наши жители, как правило, пользуются одними и теми же АТМ и вряд ли станут пытаться снять деньги в подозрительном незнакомом устройстве. Приезжим же отличить фальшивый банкомат от настоящего сложно», — отмечает один из них.

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Фальшивые банкоматы собираются из бывших в употреблении. Их стоимость составляет от 10 до 100 тысяч рублей. Фиктивное устройство может мимикрировать под банкомат известного банка. После того как клиент вставляет в банкомат карту и вводит пин-код, чтобы снять деньги, на экране появляется уведомление об отказе в обслуживании, а мошенники получают все данные карты.

«ЦБ рекомендует использовать банкоматы, установленные в безопасных местах — государственных учреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах, аэропортах», — отмечает издание. Но это не дает полной гарантии безопасности. Вернуть похищенные с помощью фальшивого банкомата средства практически невозможно.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.

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