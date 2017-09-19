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Воры украли 40 миллионов рублей из взорванных в Москве банкоматов

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Московская полиция разыскивает четырех подозреваемых, укравших из взорванных банкоматов на Лермонтовском проспекте 40 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 19 сентября.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»).

В дежурную часть утром 19 сентября поступило сообщение о проникновении неизвестных в помещение банка на Лермонтовском проспекте. Прибывшим на место происшествия нарядом полиции было установлено, что четверо подозреваемых повредили банкоматы, похитили из них деньги и скрылись. Ущерб составил более 40 миллионов рублей.

МВД опубликовало записи с камер видеонаблюдения с моментом преступления.

По данным РИА Новости от действий воров пострадало отделение Альфа-банка. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что преступники подорвали банкомат с помощью газа. Преступление было совершено около 3:40 мск 19 сентября.

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