ЦБ и Сбербанк обнаружили сезонное обострение киберпреступности

Банк России зафиксировал рост активности киберпреступников перед Новым Годом. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления по безопасности и защите ЦБ Артем Сычев, сообщает Rambler News Service. По его словам, подъем был заметен и на текущей неделе.

«Завершение выплат перед Новым годом — поскольку объем финансовых операций, как правило, очень большой, то внимание с точки зрения контроля таких операций как у юридических, так и у физических лиц ослабевает — плюс злоумышленники тоже хотят Новый год отметить», — сказал Сычев.

Одновременно рост киберпреступности обнаружил и Сбербанк. Пресс-служба кредитной организации связала это с тем, что в преддверии праздника повышается спрос на товары и услуги, соответственно, увеличивается количество транзакций.

В Сбербанке подчеркнули, что текущее повышение активности нельзя назвать всплеском, «поэтому коммуникация с клиентами будет проводиться в плановом режиме».

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о росте числа атак на банкоматы банка перед Новым годом. В то же время он отметил, что показатель атак на банкоматы в предновогоднем периоде этого года в 1,5 — 2 раза меньше, чем в прошлом году.

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