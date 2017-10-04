Директор ФСБ предложил запретить вирусы по всему миру

Директор ФСБ России Александр Бортников выступил за усиление международного сотрудничества в сфере киберпреступлений и запрет на создание вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением глава службы выступил в Краснодаре на XVI совещании руководителей спецслужб органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств.

Он подчеркнул, что массовые кибератаки обычно носят международный характер, поэтому для их эффективного предотвращения необходимо организовать взаимодействие крупнейших национальных органов, отвечающих за компьютерную безопасность.

«В рамках идущего в настоящее время процесса формирования системы международной информационной безопасности предлагаем расширить практическое сотрудничество при реагировании на компьютерные инциденты и рассмотреть возможность создания международного правового режима запрета на разработку вредоносного программного обеспечения», — отметил Бортников.

В России существует уголовная ответственность за разработку вредоносного ПО: статья 273 УК предусматривает ответственность за «создание, распространение или использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации».