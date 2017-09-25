Хакеры задумались о запрете вирусов-вымогателей

Администраторы хакерских форумов обсуждают возможность запрета продажи некоторых видов вредоносного ПО на своих площадках. Об этом пишет Security Lab.

Атаки примитивных шифровальщиков-вымогателей вызывают бурную реакцию служб безопасности компаний, заставляя их блокировать уязвимости, подходящие для незаметного совершения преступлений.

Последствия громких атак, совершенных с помощью таких вирусов, как WannaCry и NotPetya, мешают ежедневной деятельности других киберпреступников.

В хакерском сообществе действительно практикуются запреты на осуществление определенных видов преступной деятельности. В прошлом году по результатам DDoS-атак с использованием ботнета Mirai авторитетная хакерская площадка HackForums запретила продажу программ для проведения таких атак.

В пользу бана на продажу вирусов-вымогателей пока высказались 48,5 процента обитателей хакерских форумов. Этот метод атак считается самым прибыльным, поэтому разработчики и площадки-распространители не спешат отказываться от серьезного источника дохода.