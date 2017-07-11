Кудрин назвал российскую финансовую систему беззащитной перед киберугрозами

Финансовая система России достаточно открыта для киберугроз и беззащитна перед ними. Об этом заявил глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов страны Алексей Кудрин, передает ТАСС. По его словам, не спасает даже то, что по цифровизации финансы опережают другие отрасли.

Он отметил, что банки, которые лучше промышленных предприятий защищены от кибератак, все равно «вскрываются», поэтому противодействие киберугрозам — это направление, которое нужно развивать в первую очередь.

Кудрин считает необходимым цифровизацию всех критических инфраструктур, в которых больше участвует государство и за которые оно отвечает — транспортной, финансовой, торговой, ЖКХ и так далее. Его слова приводит Rambler News Service.

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Глава ЦСР добавил, что Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам президента на прошлой неделе рассмотрел программу «Цифровая экономика», которая сейчас находится в высокой стадии готовности и которая предлагает создание не менее 10 глобальных платформ в России к 2024 году, прежде всего, в индустриальном секторе.

В июне по компьютерным сетям в России и на Украине начал активно распространяться вирус-шифровальщик. В частности, атаке подверглись Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold), «Запорожьеоблэнерго», «Укртелеком», а также была парализована работа Чернобыльской АЭС. Всего от рук хакеров пострадали более 80 организаций.

В мае Банк России зафиксировал несколько случаев успешной атаки вируса WannaCry на российские банки. В целом вирус распространился в не менее чем 150 странах мира, от него пострадали более 200 тысяч пользователей.