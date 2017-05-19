ЦБ зафиксировал успешные атаки вируса WannaCry на банки

Банк России зафиксировал несколько случаев успешной атаки вируса WannaCry на российские банки. Соответствующая информация размещена в пятницу, 19 мая, на сайте регулятора.

«По итогам рассылки вредоносного программного обеспечения WannaСry зафиксированы единичные факты компрометации ресурсов кредитных организаций. Последствия этих инцидентов были устранены в кратчайшие сроки», — сообщил ЦБ.

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Регулятор также отметил, что сейчас наибольшую угрозу для банков представляют попытки злоумышленников получить доступ в их локальную вычислительную сеть для распространения вредоносного программного обеспечения. «Как правило, злоумышленники присылают на e-mail письмо с вложенным вирусом, путем обмана или злоупотребления доверием они побуждают пользователя открыть вредоносный файл, после чего вредоносное программное обеспечение активируется», — сказано в сообщении Банка России.

13 мая ЦБ сообщил о массовой рассылке банкам вредоносного программного обеспечения.

Вирус-вымогатель WannaCry начал распространяться 12 мая. Он шифрует информацию и требует заплатить выкуп, по разным данным, от 300 до 600 долларов. Предполагается, что его создатели взяли за основу вредоносную программу АНБ США Eternal Blue. Вирус распространился в не менее чем 150 странах мира, от него пострадали более 200 тысяч пользователей. The Times писала, что доходы создателей WannaCry, по данным на 15 мая, превысили 42 тысячи долларов.