Патрушев отказался возложить вину за атаку вируса WannaCry на спецслужбы

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об отсутствии доказательств того, что спецслужбы каких-либо стран причастны к массовому распространению по всему миру вируса WannaCry. Такое мнение он высказал во вторник, 16 мая, на совещании по проблеме терроризма и миграции c главами регионов Приволжского федерального округа и федеральными чиновниками, передает РИА Новости.
Патрушев выразил уверенность в том, что если бы за хакерской атакой стояли спецслужбы, ее последствия «были бы значительно более серьезные». В то же время он признал, что в нападении участвовали высококвалифицированные специалисты.
Секретарь Совбеза также констатировал, что российским информационным ресурсам удалось избежать серьезного ущерба, однако призвал федеральные и региональные органы власти принять дополнительные меры для обеспечения безопасности.
15 мая президент России Владимир Путин вслед за президентом компании Microsoft Брэдом Смитом допустил, что первичным источником вируса WannaCry являются американские спецслужбы. Смит в свою очередь утверждал, что хакерская атака стала возможной из-за того, что ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) в своих интересах собирают информацию об уязвимостях в программном обеспечении.
«Мы видели, что данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, были опубликованы на WikiLeaks. Теперь украденные из АНБ данные затронули пользователей по всему миру», — отметил Смит, сравнив произошедшее с «кражей нескольких ракет "Томагавк" у армии».
Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал распространяться 12 мая. Он шифрует информацию и требует заплатить выкуп, по разным данным, от 300 до 600 долларов. Предполагается, что его создатели взяли за основу вредоносную программу АНБ США Eternal Blue. Вирус распространился в не менее, чем в 150 странах мира, где пострадали более 200 тысяч пользователей. The Times писала, что доходы создателей WannaCry, по данным на 15 мая, превысили 42 тысячи долларов.