Патрушев отказался возложить вину за атаку вируса WannaCry на спецслужбы

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил об отсутствии доказательств того, что спецслужбы каких-либо стран причастны к массовому распространению по всему миру вируса WannaCry. Такое мнение он высказал во вторник, 16 мая, на совещании по проблеме терроризма и миграции c главами регионов Приволжского федерального округа и федеральными чиновниками, передает РИА Новости.

Патрушев выразил уверенность в том, что если бы за хакерской атакой стояли спецслужбы, ее последствия «были бы значительно более серьезные». В то же время он признал, что в нападении участвовали высококвалифицированные специалисты.

Секретарь Совбеза также констатировал, что российским информационным ресурсам удалось избежать серьезного ущерба, однако призвал федеральные и региональные органы власти принять дополнительные меры для обеспечения безопасности.

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15 мая президент России Владимир Путин вслед за президентом компании Microsoft Брэдом Смитом допустил, что первичным источником вируса WannaCry являются американские спецслужбы. Смит в свою очередь утверждал, что хакерская атака стала возможной из-за того, что ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) в своих интересах собирают информацию об уязвимостях в программном обеспечении.

«Мы видели, что данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, были опубликованы на WikiLeaks. Теперь украденные из АНБ данные затронули пользователей по всему миру», — отметил Смит, сравнив произошедшее с «кражей нескольких ракет "Томагавк" у армии».

Вирус-вымогатель WanaCrypt0r 2.0 (он же WannaCry) начал распространяться 12 мая. Он шифрует информацию и требует заплатить выкуп, по разным данным, от 300 до 600 долларов. Предполагается, что его создатели взяли за основу вредоносную программу АНБ США Eternal Blue. Вирус распространился в не менее, чем в 150 странах мира, где пострадали более 200 тысяч пользователей. The Times писала, что доходы создателей WannaCry, по данным на 15 мая, превысили 42 тысячи долларов.