Путин разрешил отправлять хакеров в колонию на десять лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), направленный на защиту от хакерских атак. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, создание и распространение вредоносных программ и вирусов для кибератак на КИИ будет караться лишением свободы до десяти лет. Взлом или неправомерный доступ к информации, хранящейся на компьютерах госучреждений, повлечет за собой наказание в виде принудительных работ сроком до пяти лет, лишения свободы до трех лет или штрафа до миллиона рублей.

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В случае нарушений правил хранения и передачи находящихся в КИИ данных, которые повлекли за собой тяжелые последствия, предусмотрена также ответственность: лишение свободы от пяти до десяти лет и лишение права занимать определенные должности в течение пяти лет.

Отмечается, что безопасность КИИ от хакеров будет обеспечиваться сотрудниками спецслужб и «федеральным органом исполнительной власти».

Закон вступит в силу 1 января 2018 года.

За последние несколько месяцев существенно увеличилось количество кибератак. Так, в начале июля троян Neutrino атаковал кассовые терминалы и похитил данные банковских карт россиян, в июне сотрудники российских и украинских компаний пожаловались на то, что их компьютеры оказались заблокированными из-за шифровальщика Petya, в мае начал активно распространяться вирус-вымогатель WannaCry.