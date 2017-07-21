Экстремистам запретили быть учредителями и главредами российских СМИ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий быть учредителями и главными редакторами СМИ россиянам, отбывающим наказание или имеющим судимость за ведение экстремистской деятельности с помощью интернета и средств массовой информации. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает ТАСС.

Данные положения также касаются несовершеннолетних и граждан, признанных судом недееспособными.

Депутаты уточнили и процедуру регистрации СМИ, которое будет считаться официальным медиа только после внесения соответствующей записи в реестр.

По словам члена думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, законопроект не затрагивает основные положения закона о СМИ и представляет собой лишь «уточнения, навеянные временем». «Мы наконец забудем о таком пережитке каменного века, как бумага под названием "свидетельство о регистрации СМИ". Вместо него теперь будет электронная выписка из реестра. И никаких больше пошлин за перерегистрацию», — подчеркнул он.

Горелкин уточнил, что теперь зарубежные медиа, следуя примеру российских СМИ, должны будут платить госпошлину за разрешение на распространение продукции. «Почему для них должен быть какой-то особый порядок?» — поинтересовался он.

В случае одобрения документа Советом Федерации и подписания президентом Владимиром Путиным, закон вступит в силу с 1 января 2018 года.