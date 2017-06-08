В Госдуме предложили отменить бесполезные ограничения для блогеров

Внесенный в Госдуму законопроект о запрете VPN-сервисов и анонимайзеров в России содержит пункт, предлагающий избавить блогеров от введенных в 2014 году ограничений и отменить их реестр.

Правила распространения блогерами общедоступной информации «обнаружили свою неэффективность», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Начиная с 2014 года, блогеры, чья аудитория превышает больше трех тысяч человек в сутки, обязаны регистрироваться, после чего их вносят в специальный реестр Роскомнадзора. Они должны соблюдать те же правила, что и СМИ: к примеру, отвечать за достоверность публикуемой информации и не употреблять нецензурную лексику.

Всего за три года в реестр попали около двух тысяч страниц. Никто из вошедших в этот список наказан по закону не был.