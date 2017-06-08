Советник президента по интернету разъяснил закон о запрете VPN и Tor

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко в разговоре с «Лентой.ру» уточнил, что внесенный в Госдуму законопроект не подразумевает полного запрета VPN-сервисов и анонимайзеров типа Tor.

Клименко объяснил, что авторы инициативы намерены обязать сервисы блокировать доступ к запрещенным на территории России сайтам.

«Хороший вопрос заключается в том, будет ли данный закон эффективен, так как большинство сервисов, оказывающих такие услуги, находятся за пределами России», — отметил советник.

Ранее стало известно, что на рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для просмотра заблокированных сайтов. В документе значилось, что анонимайзеры и другие подобные инструменты необходимо обязать сотрудничать с Роскомнадзором, а поисковые системы — удалить из выдачи ссылки на заблокированные ресурсы.