Вирус атаковал кассовые терминалы и похитил данные банковских карт россиян

«Лаборатория Касперского» обнаружила нетипичную модификацию трояна Neutrino, заражающую POS-терминалы, через которые можно расплачиваться на кассах. Вирус крадет данные банковских карт. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении компании.

По ее данным, на Россию пришлась четверть всех попыток проникновения зловреда в корпоративные системы. Специалисты по безопасности отметили, что примерно 10 процентов всех попыток заражений приходится на предприятия малого бизнеса. Помимо России, в зону интересов Neutrino попали Украина, Казахстан, Египет и Алжир.

Эксперты отмечают, что троян не сразу приступает к сбору информации. Проникнув в операционную систему терминала, вирус некоторое время ждет. В «Лаборатории Касперского» полагают, что таким образом зловред пытается приспособиться к обходу механизмов защиты системы.

Специалисты не впервые сталкиваются с Neutrino, однако нынешняя версия является нестандартной. В «Лаборатории Касперского» отмечают, что вирус давно известен исследователям и неоднократно менял свои функции и методы распространения.

Ранее компания заявила об обнаружении программы, которая тайно подписала россиян и владельцев смартфонов из других стран на платные сервисы. Вирус способен сам кликнуть по ссылкам или делает это с помощью смс. Он может обходить капчу, необходимую сайтам, чтобы распознать, бот или человек пытается получить доступ к системе.