Распространители вируса Petya просчитались с шантажом

Хакеры, запустившие вирус-шифровальщик Petya.A, не смогут получать оповещения от согласившихся заплатить выкуп жертв кибератаки. Об этом сообщает Motherboard.

Для шантажа попавшихся на уловку Petya.A хакеры использовали немецкий сервис Posteo и электронный адрес wowsmith123456@posteo.net. На него, по задумке злоумышленников, жертвы должны были присылать согласие на выкуп.

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Отмечается, что руководство Posteo решило заблокировать адрес киберпреступников, тем самым лишив их возможности получить оповещение о готовности заплатить требуемую сумму за дешифровку файлов. «Нам стало известно, что шантажисты используют адрес Posteo в качестве средства связи.

«С полудня у вымогателей больше нет возможности воспользоваться учетной записью, получать и отправлять сообщения», — подчеркнули в Posteo.

Представители сервиса отказались отвечать на вопросы пользователей, интересующихся, как теперь жертвам Petya.A расшифровать пораженные вирусом файлы.

Во вторник 27 июня украинские и российские компании и госструктуры были атакованы с помощью вируса-шифровальщика Petya.A. Вредонос блокирует компьютер и требует 300 долларов в биткоинах за восстановление доступа к нему. По данным Group-IB, 27 июня от Petya.A в России и на Украине пострадали более 80 компаний.