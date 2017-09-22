Новый вирус-вымогатель потребовал у жертв интимные снимки

В сети обнаружен необычный вирус-вымогатель, который требует от своих жертв эротические снимки. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщает Motherboard.

Специалисты по исследованию вредоносных программ из MalwareHunterTeam опубликовали скриншот сообщения, которое получают владельцы компьютеров, зараженных вирусом nRansomware.

«Ваш компьютер заблокирован. После того как мы ответим вам, вы должны отправить нам как минимум 10 своих обнаженных фотографий. После этого мы проверим, действительно ли это ваши фото. В случае успешной идентификации вы получите код для разблокировки, а мы продадим ваши снимки в даркнете», — говорится в сообщении создателей вируса.

Данных о количестве заражений пока нет. Установлено только, что блокировка системы, которой угрожает nRansomware, действительно работает.

Традиционно злоумышленники блокируют устройства с помощью вредоносных программ, чтобы похитить личные файлы и интимные фото известных личностей, а затем требовать за это выкуп. Классическая схема выглядит так: злоумышленники предлагают жертве выкупить личные файлы за определенную сумму в криптовалюте, уложившись в установленные сроки.