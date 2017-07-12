Найден копирующий и рассылающий друзьям фото и переписку вирус-вымогатель

Исследователи компании McAfee обнаружили вредонос LeakerLocker в магазине приложений Google Play. Об этом сообщается на сайте организации.

Как утверждают сотрудники McAfee, в отличие от остальных вирусов-вымогателей, LeakerLocker не шифрует личные данные пользователей, а незаметно создает их резервную копию. После этого вредонос угрожает разослать информацию всем контактам из телефонной книги и привязанной к гаджету электронной почты.

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Чтобы предотвратить отправку фотографий, переписок и истории браузера, жертвам придется заплатить 50 долларов.

Исследователи обнаружили в Google Play сразу две такие программы — Booster & Cleaner Pro (скачан более тысячи раз) и Wallpapers Blur HD (скачан более пяти тысяч раз). В магазине приложений выставлены положительные оценки, а в комментариях преобладают отзывы довольных пользователей.

В McAfee посоветовали попавшимся на уловку злоумышленников не реагировать на угрозы хакеров и сообщили о своем открытии в Google. На момент написания заметки Booster & Cleaner Pro и Wallpapers Blur HD удалены из онлайн-магазина приложений.