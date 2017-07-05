Создатели вируса Petya тайно вывели полученные от жертв деньги

Ответственные за распространение вируса Petya хакеры смогли вывести почти четыре биткоина (около 10 тысяч долларов) со счета, на который жертвы отправляли выкуп. Об этом сообщает Motherboard.

За несколько минут до перевода злоумышленники отправили небольшую сумму на счета сервисов Pastebin и DeepPaste, которые используются для публикации текстов. Перед этим на Pastebin появился анонс, в котором неизвестные предлагали продать ключ для расшифровки всех зараженных файлов за 100 биткоинов (около 256 тысяч долларов).

В сообщении содержалась ссылка на чат, в котором можно было связаться с авторами. При этом неизвестные не оставили никаких номеров биткоин-кошельков.

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Журналисты Motherboard зашли в чат и попытались получить доказательства того, что у хакеров есть ключ, но те так и не смогли этого сделать.

4 июля эксперты компании ESET сообщили, что установили связь между распространением вируса Petya и хакерской группировкой Telebots. Но кто стоит за деятельностью этой группировки, в настоящее время узнать не удалось.

В конце июня вирус Petya атаковал компьютерные системы на Украине, в России, Италии, Израиле, Сербии, США и других странах. Злоумышленники блокировали компьютеры жертв и требовали выкуп за информацию на них в размере 300 долларов в биткоинах. Позднее специалисты выяснили, что хакеры не планировали восстанавливать доступ к зашифрованным данным, а намеревались их уничтожить.