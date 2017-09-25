Россиян атаковал опасный «вирус-инвалид»

Специалисты сообщили о появлении расширенной версии трояна Svpeng, крадущего банковские данные. Об этом говорится в блоге компании «Лаборатория Касперского».

Чтобы приобрести недоступные ранее преимущества, вредонос научился записывать нажатия клавиш на устройстве и использовать права доступа к функциям для людей с ограниченными возможностями.

За счет своих новых особенностей Svpeng собирает гораздо больше данных, чем раньше. «Вирус-инвалид» получает полномочия администратора мобильного устройства на базе Android.

Он управляет списком контактов пользователя, способен назначить себя приложением для отправки СМС, может самостоятельно совершать звонки и заблокировать попытки отключить его или удалить.

Svpeng еще не работает на полную мощность, но уже атаковал приложения нескольких крупных европейских банков с помощью фишинговых окон, куда пользователи вводили свои данные. Пока основная активность вируса приходится на Россию, затем следуют Германия и Турция. Специалисты предупреждают, что под угрозой находятся устройства со всеми действующими версиями Android, включая самую последнюю.