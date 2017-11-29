Генпрокурор сообщил о шестикратном росте киберпреступности в России

Киберпреступность в России выросла в шесть раз с 2013 по 2016 годы и эта тенденция сохранилась в текущем году. Об этом в среду, 29 ноября, сообщил генеральный прокурор Юрий Чайк, передает РИА Новости.

Если четыре года назад количество противоправных деяний, совершаемых с использованием современных информационных технологий, было 11 тысяч, то в 2016 году их стало 66 тысяч. В первом полугодии 2017 года рост киберпреступлений составил 30 процентов.

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Чайка сообщил, что чаще всего злоумышленники похищают деньги через интернет, пропагандируют терроризм и экстремизм, а также занимаются компьютерным шпионажем.

Сейчас ответственность за кибепреступления предусмотрена 17-ю статьями Уголовного кодекса России. С 1 ноября вступил в силу «закон об анонимайзерах», а с 1 января 2018 года будет наказываться «неправомерный доступ к критической информационной структуре РФ». В наступающем году также вводится запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров.

«Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора», — отметил генпрокурор.