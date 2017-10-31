Взломавшие камчатский банк краснодарские хакеры похитили 60 миллионов рублей

Следственный департамент МВД завершил расследование и передал в суд города Краснодара уголовное дело в отношении двух участников преступной группы, похитившей с помощью вредоносной программы более 60 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» вторник, 31 октября.

Им вменяется неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество в этой сфере.

По данным МВД, двое уроженцев Свердловской области с помощью вредоносного программного обеспечения получили доступ к компьютерам компании, принимающей платежи за услуги сотовой связи, и банка в Петропавловск-Камчатском. Получив возможность управлять денежными переводами, хакеры перевели более 60,5 миллиона рублей на банковские счета подконтрольных им подставных организаций и обналичили.

Расследование в отношении остальных соучастников преступной группы продолжается.