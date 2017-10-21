Программист Левашов заочно арестован

Российский программист Петр Левашов, которого 3 октября суд Испании разрешил выдать США, был заочно арестован в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд арестовал Левашова после взлома и блокировки доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Санкт-Петербурге, ответила пресс-служба Генеральной прокуратуры России на запрос агентства.

В августе против него было возбуждено уголовное дело по 272-ой («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и 273-ей («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») статьям УК России.

Обвинение по этим статьям было заочно предъявлено Левашову 14 августа, а на следующий день он был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что испанский суд принял решение об удовлетворении запроса США на экстрадицию Левашова.

Левашов был задержан 9 апреля. Суд в Барселоне провел совместное заседание с мадридским судом по Skype, в ходе которого было вынесено решение об аресте россиянина. Он подозревается американскими властями в причастности к хакерским атакам.

