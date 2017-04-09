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В Испании по запросу США задержан российский программист

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Здание штаб-квартиры ФБР США В Вашингтоне
Здание штаб-квартиры ФБР США В Вашингтоне

В Испании по запросу США задержан российский программист Петр Левашов, передает RT со ссылкой на его супругу. Житель Санкт-Петербурга подозревается в причастности к хакерским атакам.

По ее словам, задержание произошло ночью — в апартаменты, которые арендовали супруги в Барселоне на время отдыха, ворвались представители правоохранительных органов. Мария Левашова добавила, что полицейские отобрали у них все электронные устройства.

«Я просила ордер или какие-то бумаги, они сказали, что показали их моему мужу. С мужем я разговаривала в комиссариате по телефону, он сказал, что ему показали какую-то бумажку на испанском без печати и его фото в плохом качестве. Что-то говорили про то, что вирус, который якобы создал мой муж, связан с победой [Дональда] Трампа на выборах [президента США]», — рассказала россиянка.

Она сообщила, что суд в Барселоне уже провел заседание с мадридским судом по Skype, в ходе которого было вынесено решение об аресте россиянина.

Левашова обратилась за помощью к правозащитнику, вице-президенту российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александру Ионову, который делом другого российского программиста — Станислава Лисова, который был задержан в Испании 13 января.

США подозревают его в разработке вредоносной программы NeverQuest, которая использовалась для хищения банковских данных. 14 марта американская сторона передала властям королевства документы, необходимые для экстрадиции программиста.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.

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