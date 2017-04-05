Адвокат Лисова усомнился в законности его задержания в Испании

Задержание в Испании гражданина России Станислава Лисова, подозреваемого в США в разработке вредоносного программного обеспечения, могло быть произведено незаконно. Об этом в интервью ТАСС сообщил адвокат россиянина Олег Губарев.

«Изучив материалы дела по экстрадиции Станислава Лисова в США, мы пришли к мнению, что существует возможность нарушения прав нашего клиента, которого, возможно, задержали незаконно», — отметил юрист. По его словам, Лисов был задержан в Испании 13 января этого года, а приказ о его задержании датирован 19-м числом того же месяца. По словам Губарева, в решении испанского суда фигурирует предварительное решение о задержании, вынесенное ранее, но в переданных США материалах это решение не приводится и даже не упоминается.

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«Мы подали соответствующую жалобу в испанский суд с требованием запросить у американской стороны то решение, на основании которого было произведено задержание. Если такое решение не будет предоставлено, мы вправе требовать признание экстрадиционного процесса недействительным со всеми вытекающими последствиями», — уточнил юрист.

14 марта адвокат сообщил, что американская сторона передала властям королевства документы, необходимые для экстрадиции программиста. Губарев заверил, что если испанский суд примет решение об экстрадиции его доверителя, то защита обжалует приговор. Процедура может занять 4 до 10 месяцев.

Программист из Таганрога Станислав Лисов был задержан в аэропорту Барселоны по запросу ФБР США и Интерпола по подозрению в причастности к хакерским атакам 13 января.