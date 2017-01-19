В Испании по запросу ФБР задержан российский программист

В Испании по запросу ФБР США и Интерпола по подозрению в причастности к хакерским атакам задержан российский программист Станислав Лисов, передает RT.

Как рассказала супруга программиста Дарья Лисова, 31-летнего Станислава Лисова задержали в аэропорту Барселоны 13 января. В тот момент полицейские сообщили, что процедура проводится по запросу американских властей.

Семья проживает в Таганроге, а в Испанию прилетела в отпуск. В Таганроге Лисов работает программистом, занимается поддержкой и разработкой сайтов.

По словам Лисовой, никаких обвинений супругу официально не предъявляли.

Испанские власти официально уведомили диппредставительство о задержании российского гражданина. Российская сторона направила запрос в компетентные испанские органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания.