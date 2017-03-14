США передали Испании документы для экстрадиции российского программиста

Американская сторона передала в МИД Испании документы по делу российского программиста Станислава Лисова. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил в интервью РИА Новости адвокат подозреваемого Олег Губарев.

«Документы пришли в МИД Испании, но, насколько мы знаем, по информации на прошлый четверг, в суд их пока не передали. Сейчас будем выяснять. Сроки американцы выдержали, далее все пойдет в соответствии с обычной процедурой, будет назначено слушание», — пояснил Губарев.

По его словам, если решение суда по экстрадиции будет положительным, то защита обжалует приговор. Процедура может занять от четырех до десяти месяцев.

Российский программист Станислав Лисов был задержан в Испании 13 января. Американская сторона подозревает его в разработке вредоносной программы NeverQuest, которая использовалась для хищения банковских данных. По закону США должны были предоставить испанской стороне расширенные материалы по делу, прежде чем суд начнет рассмотрение вопроса об экстрадиции.

