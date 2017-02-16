МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран мира из-за США

МИД России вновь предупредил отправляющихся за границу граждан об опасности быть задержанными или арестованными во время поездки по запросу правоохранительных органов США. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщается на сайте министерства.

В ведомстве заверили, что учреждения МИД за рубежом оказывали и будут оказывать попавшим в беду россиянам консульскую и правовую помощь. Однако перед поездкой за границу министерство призвало граждан взвешивать все риски, особенно если к путешественникам есть претензии у властей США.

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В первую очередь это относится к посещению стран, имеющих с Америкой договоры об экстрадиции. США в настоящее время заключили такие соглашения со 111 государствами. В список входят страны Европы, а также Израиль, Турция, Таиланд и так далее.

По данным МИД, в 2016 году были экстрадированы в Соединенные Штаты четыре россиянина. В январе 2017 года в Испании по запросу ФБР был задержан российский программист Станислав Лисов.

Кроме того, министерство напомнило о деле российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США на 20 лет за контрабанду наркотиков, а также о бизнесмене Викторе Буте, отбывающем 25-летний тюремный срок в Америке.

МИД в общей сложности насчитал свыше 30 инцидентов экстрадиции граждан России в Соединенные Штаты. В министерстве заявили о «неприемлемой практике охоты за россиянами по всему миру».

Аналогичное предупреждение насчет зарубежных поездок МИД России выпускал в апреле 2016 года.

